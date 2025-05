JD1TV: A maior do ano! PRF apreende 27,2 toneladas de drogas em Caarapó

A quarta-feira (28) foi um dia histórico para a PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Mato Grosso do Sul. Pois durante o dia, as equipes apreenderam 27,2 toneladas de drogas em uma carreta na BR-163, em Caarapó, tornando-se a maior apreensão do ano até o momento.

Porém, o registro da corporação aponta que essa ocorrência se tornou a quarta maior apreensão de drogas já registrada na história da PRF.

A abordagem ao caminhoneiro, de 29 anos, aconteceu num trecho da rodovia, onde ao ser questionado sobre o que carregava, indagou que era uma carga de milho de Maracaju com destino ao interior de Santa Catarina.

No entanto, durante a vistoria, os policiais identificaram fardos de maconha camuflados sob os grãos. Ao ser detido, o condutor confessou que havia recebido a droga no Paraguai e que a entregaria em Naviraí.

O caminhoneiro recebeu voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

Com essa apreensão, o estado do Mato Grosso do Sul ultrapassa a marca de 110 mil quilos de maconha apreendidos somente em 2025.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também