JD1TV: Adolescente foge da PM e 'se arrebenta' em caminhonete em Jardim

Grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete, deixou um motociclista gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (12), em Jardim. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Raul Pompéia e Carlos Drummond de Andrade.

Informações do site Jardim MS News apontam que a vítima é um adolescente, de 17 anos, que estava em alta velocidade, quando acerta em cheio uma caminhonete que realizava a travessia do cruzamento.

Segundo detalhes do site local, o adolescente havia recebido ordem de parada próximo a uma escola por parte da Polícia Militar, mas empreendeu fuga e acabou colidindo com o outro veículo.

A caminhonete estava seguindo na preferencial, como mostra as imagens da câmera de segurança.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para o Hospital Marechal Rondon, contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande em sistema vaga zero.