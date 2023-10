JD1TV: Anta se refresca em meio a banhistas no rio Aquidauana no feriadão

Interior Motorista morre em acidente entre carretas na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Interior Polícia identifica caminhoneiro morto em acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul

Imagina só estar se refrescando em um dia quente e se deparar com uma visita inesperada. Uma anta fez companhia para banhistas às margens do rio Aquidauana, em Baianópolis, distrito de Corguinho, em MS.

Polícia Aliada de Bolsonaro é espancada no Rio de Janeiro