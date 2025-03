JD1TV: ApÃ³s acidente, motorista de carro ateia fogo em motocicleta em TrÃªs Lagoas

Briga no trânsito em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, terminou com uma motocicleta incendiada e completamente destruída na noite desta quinta-feira (6).

Informações do portal Fatos MS, apontam que o caso aconteceu no bairro Interlagos, logo após o acidente, no qual um motociclista, conduzindo uma Honda Biz, teria colidido na traseira de um Volkswagen Gol.

Houve uma discussão entre o motorista e o motociclista, sendo que o condutor do carro pegou gasolina e jogou na motocicleta, o que gerou o incêndio no veículo.

A motocicleta ficou completamente destruída após as chamas serem contidas.

O condutor do carro não foi localizado até o momento.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também