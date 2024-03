JD1TV: Bêbado, marido fratura perna de esposa com pedaço de pau em Ponta Porã

Mulher, que não teve a idade revelada, foi agredida e teve sua perna esquerda fraturada após receber golpes com pedaços de pau desferidos pelo seu companheiro, que também não teve a identificação revelada, na noite desta segunda-feira (4), em Ponta Porã, a 314 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações repassadas, o caso aconteceu por volta das 21h em uma residência na rua Manaus, no bairro Vila Áurea e tudo teria ocorrido enquanto o suspeito estava completamente embriagado.

O Corpo de Bombeiros esteve no local do fato e prestou atendimento para a vítima, onde fez a contenção do ferimento e encaminhou a mulher para melhor atendimento em um hospital da cidade.

Após as agressões, o suspeito fugiu do local e a Polícia Militar chegou a ser acionada, realizando rondas para tentar encontrar o agressor, mas não obtiveram êxito.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também