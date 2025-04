JD1TV: BMW avaliada em quase meio milhão 'beija' árvore na Afonso Pena

Duas perguntas: como e por quê? Talvez essas duas palavras em forma de questionamento pairem na mente dos campo-grandenses que puderam visualizar uma BMW, avaliada em R$ 400 mil, batida em uma árvore, no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O flagra aconteceu neste sábado, quando populares que faziam caminhada e pedalada, visualizaram o automóvel com várias avarias decorrentes do acidente de trânsito.

Segundo o perfil @campograndemilgrau, no Instagram, o acidente aconteceu pela manhã. No vídeo divulgado, uma viatura da Polícia Militar está no canteiro atendendo a ocorrência.

Não há detalhes do ocorrido.

