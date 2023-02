JD1TV: Bonito interdita Balneário

As fortes chuvas desta sexta-feira (24) causaram extensos danos em várias regiões de Mato Grosso do Sul, incluindo Bonito, que devido à chuva teve que interditar o Balneário Municipal, que permanecerá interditado por tempo indeterminado.

Segundo a assessoria da prefeitura de Bonito, as chuvas causaram o Rio Formoso, um dos principais pontos turísticos da cidade, a ficar com o nível da água acima do limite de segurança, o que poderia colocar em risco a vida de quem visita o local.

Apesar das chuvas, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, disse ao JD1 que se mantem positivo sobre a situação e tem certeza que a cidade se recuperará assim que o período de chuvas passar.

“Choveu 173 milímetros ontem, das 7h até às 13h, e nas regiões em volta choveu 220 milímetros, teve região que choveu um pouco mais, mas vamos recuperar a cidade, só aguardar a estiada e em uma semana a cidade inteira já está recuperada”, comentou.

Josmail também explicou que parte dos esforços para contenção de danos, como restauração das estadas vicinais, necessitam de um clima mais calmo, com menos chuvas, mas garante que não é necessária “calamidade pública” em um dos principais pontos turísticos do Estado.

O prefeito ainda afirmou que a Defesa Civil trabalha junto da prefeitura de Bonito para garantir a segurança de turistas e moradores da região.

Confira imagens do Rio Formoso inundando o Balneário:

