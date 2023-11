JD1TV: Briga generalizada deixa adolescente em estado crítico em Três Lagoas

Adolescente, de 17 anos, foi internado em estado crítico em um hospital, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, na noite desta quinta-feira (9), logo após ser espancado por um grupo de garotos nas imediações do Centro Poliesportivo Professor Jorge Milanez.

Um dos suspeitos estava portando um soco-inglês. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga e da correria, mas também o momento em que a vítima é atingida pelo objeto, que o faz cair imediatamente, precisando de atendimento médico.

O adolescente sofreu uma parada cardiorrespiratória e uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) precisou realizar manobras de ressuscitação, conseguindo estabilizar momentaneamente o garoto e o encaminhá-lo as pressas para a unidade hospitalar.

Ele foi intubado assim que chegou no Hospital Auxiliadora. A equipe médica está redobrando a atenção, pois de acordo com o site, o estado do adolescente era crítico.

Segundo o site JP News, a Polícia Militar tomou conhecimento da situação após ligações que indicavam que estavam acontecendo arrastões no local e algumas brigas generalizadas entre adolescentes. Conforme o site local, granas de gás lacrimogêneo e balas de borracha foram usadas pelos militares para dispersar os baderneiros.

Uma adolescente acabou passando mal pelo gás lacrimogêneo e recebeu auxílio da equipe policial, onde foi conduzida também para o hospital e segue internada no Hospital Auxiliadora.

No local onde aconteceu a briga generalizada estava acontecendo um campeonato de futsal. A suspeita é que a confusão teria sido marcada em grupos das redes sociais.

Deixe seu Comentário

Leia Também