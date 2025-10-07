JD1TV: 'Buscou peixe, pescou a picanha': sul-mato-grossense encontra nelore em rio de MS

Sul-mato-grossense esperava encontrar um cardume para ser pescado no rio Paranaíba, porém, o que aconteceu é que a mulher, moradora de Chapadão do Sul, encontrou a tal da 'picanha'.

Conforme divulgado pelo portal Chapadense News, a mulher estava na companhia do cunhado para realizar uma pescaria comum, mas acabaram encontrando um nelore nas águas do rio.

No vídeo divulgado, houve até a brincadeira de querer peixe e sair com uma picanha. Não há detalhes de como o bovino foi parar nas águas, mas ele foi encontrado bastante exausto, a ponto de aceitar a "ajuda" dos pescadores.

Outro detalhe é que não foi divulgado se isso aconteceu durante o final de semana ou até propriamente na segunda-feira, dia 6.

Veja o vídeo do Chapadense News:

Your browser does not support HTML5 video.

