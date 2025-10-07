JD1TV: 'Buscou peixe, pescou a picanha': sul-mato-grossense encontra nelore em rio de MS

Sul-mato-grossense esperava encontrar um cardume para ser pescado no rio Paranaíba, porém, o que aconteceu é que a mulher, moradora de Chapadão do Sul, encontrou a tal da 'picanha'.
Conforme divulgado pelo portal Chapadense News, a mulher estava na companhia do cunhado para realizar uma pescaria comum, mas acabaram encontrando um nelore nas águas do rio.
No vídeo divulgado, houve até a brincadeira de querer peixe e sair com uma picanha. Não há detalhes de como o bovino foi parar nas águas, mas ele foi encontrado bastante exausto, a ponto de aceitar a "ajuda" dos pescadores.
Outro detalhe é que não foi divulgado se isso aconteceu durante o final de semana ou até propriamente na segunda-feira, dia 6.
Veja o vídeo do Chapadense News:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Gestante pula de carro em movimento e denuncia estupro do ex-companheiro em MS
Interior
Motoentregador sofre atentado a tiros durante entrega em Itaporã
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Justiça
Bombeiro de MS vira réu por trabalhar como motorista de app durante licença médica
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Interior
Idoso morre afogado ao tentar atravessar rio a nado em Miranda
Interior
Carro é incendiado e corpo é encontrado carbonizado em Rio Brilhante
Interior
Homem é atacado a facadas, 'invade casa' para pedir ajuda e morre em Dourados
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS
Interior