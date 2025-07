JD1TV: Cabo da PM é acusado de agredir clientes de casa noturna em Três Lagoas

Policial militar pertencente a corporação de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, é acusado de participar de agressões contra clientes de uma casa noturna. O episódio aconteceu na madrugada do último sábado, dia 26.

Informações de sites locais apontam que a confusão no estabelecimento comercial aconteceu após um dos clientes subir na mesa, enquanto um segundo cliente teria acendido um cigarro em área proibida.

Ambos teriam sido advertidos por seguranças do estabelecimento, que trabalham numa empresa de segurança ligada ao policial militar.

A situação continuou do lado de fora, quando começou a série de agressões, mas também de vias de fatos envolvendo todas as partes. Ainda, segundo informações, um dos jovens teria tomado o cassetete de um policial militar do 2º BPM, o que aumentou ainda mais a tensão no local.

O JD1 Notícias teve acesso a alguns vídeos que mostram a pancadaria e o tradicional corre-corre. Os dois jovens procuraram unidades hospitalares para receberem atendimento médico.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar explicou que o comando do batalhão já está ciente dos fatos e "providenciou a instauração do devido procedimento administrativo, bem como de outras medidas necessárias para apuração e responsabilização do ocorrido".

Segundo a corporação, em nota, a investigação vai apurar todas as circunstâncias para que as medidas cabíveis sejam tomadas. "Outras medidas administrativas poderão ser tomadas conforme o desenvolvimento das ações", pontua.

A Polícia Militar ainda ressalta que ao final da investigação, a situação é enviada ao Ministério Público e o Poder Judiciário.

"Reforçamos que todas as ações serão conduzidas de forma responsável e em conformidade com a legislação aplicável. Ao final das investigações, o processo, acompanhado por nossa Corregedoria-Geral, é encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para apreciação e demais ações que forem necessárias".

