JD1TV: Cachorrinho é salvo por bombeiros após ficar preso em tubulação em MS

Um cachorrinho foi resgatado na noite desse domingo (9), após ficar preso na tubulação da garagem de uma casa, no bairro Nova Andradina, município a 280 km de Campo Grande.

No vídeo, um dos militares tenta puxar o filhote com uma espécie de gancho, mas sem sucesso. Em seguida, o militar tenta quebrar mais o piso. Neste momento, é possível ouvir o choro do animal.

Após serrar a área, o cachorrinho aparece e é retirado com vida, para a alegria da família. “Ele entrou em um cano de 100 milímetros de água pluvial, que passava por baixo da calçada da garagem, e ficou entalado uns 7 metros pra dentro”, explicou Major Pablo Diego, bombeiros da cidade.

Assista o Corpo de Bombeiros salvando o pet:

