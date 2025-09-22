Menu
JD1TV: Câmera captou quantidade de tiros contra 'Cicatriz' em Chapadão do Sul

No local onde a vítima morreu, foram encontradas mais de 8 projéteis

22 setembro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Polícia vai investigar a motivação para morte de CicatrizPolícia vai investigar a motivação para morte de Cicatriz   (O Correio News)

A câmera de segurança de uma residência captou a quantidade de disparos realizados contra um homem, de 29 anos, conhecido pelo vulgo de 'Cicatriz', na noite deste domingo (21), em Chapadão do Sul.

Conforme as imagens, o crime de homicídio acontece por volta das 22h24 e o som ambiente registrou, pelo menos, mais de 10 disparos contra a vítima.

Informações apontam que uma dupla em uma motocicleta teria se aproximado de Cicatriz, conversado por um instante e passaram a efetuar os disparos contra o homem.

Segundo o site O Correio News, a vítima chegou a correr, mas foi atingida por um disparo. Na sequência, um dos suspeitos teria descido da motocicleta e efetuado mais tiros. Ambos fugiram na sequência.

Ainda conforme o site local, mais de 8 cápsulas foram encontradas próximo onde Cicatriz estava caído.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local e a cena do crime ficou a caráter da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os trabalhos de praxe.

 

