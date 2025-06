JD1TV: Câmera flagra acidente que matou motociclista em Ponta Porã

Interior Motociclista morre e garupa fica em estado grave em acidente com ônibus em Ponta Porã

Câmera de segurança registrou o momento em que Vagner Rocha Gomes, de 23 anos, foi atingido por um ônibus logo após furar a preferencial do cruzamento da Avenida Belmiro de Albuquerque com a rua Lucélia, em Ponta Porã.

O acidente aconteceu ainda na noite de segunda-feira (23), mas foi registrado apenas na tarde de terça-feira (24).

Na garupa da moto estava Marlon Gabriel Correa Benitez, de 19 anos, socorrido em estado grave por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital Regional.

O condutor do ônibus passou pelo teste do bafômetro, dando resultado negativo.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.