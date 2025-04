JD1TV: Câmera flagra empresário entrando em confronto com a PM em Sidrolândia

Câmera de segurança flagrou o momento exato em que um empresário, que não teve a identificação divulgada, entrou em confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (8), em Sidrolândia - a 70 quilômetros de Campo Grande.

A situação aconteceu no cruzamento das ruas São Paulo com João Márcio Ferreira Terra. Ele estava armado com uma espingarda de calibre 22.

A informação também, apurada pela reportagem, aponta que o empresário estava em surto. Armado, ele para em frente a viatura e manda os policiais desceram e aponta a arma para os militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram com intuito de neutralizar o suspeito. E a ação é bem-sucedida, pois o homem cai no chão e completamente desarmado.

Após ser desarmado, os próprios policiais socorreram o homem e o encaminharam para atendimento no Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa.

O estado de saúde, no entanto, não foi divulgado. Ele foi atingido no braço durante a ação.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também