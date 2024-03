JD1TV: CÃ¢mera flagrou momento da execuÃ§Ã£o de eletricista em AngÃ©lica

Imagens da câmera de segurança da conveniência flagraram o momento da execução do eletricista Luan Augusto da Silva, de 31 anos, assassinado com pelo menos cinco tiros no final da noite desta terça-feira (5), em Angélica, a 276 quilômetros de Campo Grande.

O rapaz estava sentado na companhia de alguns colegas, quando chegou a perceber a movimentação da motocicleta com dois ocupantes estacionando próxima a ele, no estabelecimento que fica na rua Stefan Dudas.

De repente, o passageiro desce e vai até sua direção, onde efetua os cinco disparos que seriam de um revólver de calibre 38. Sem qualquer chance de defesa, Luan cai aparentemente sem vida - não foi informado onde os disparos acertaram a vítima.

Segundo o site Ivinotícias, Luan trabalhava como eletricista industrial em uma usina na cidade. Ele era natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e exercia sua profissão por meio de uma empresa terceirizada.

A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar pelo local, rapidamente notou que a vítima estava sem os sinais vitais e isolou a cena do crime para o trabalho da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Até o momento, não há informações sobre quem é o suspeito, nem qual a motivação para o crime.

JD1TV: Câmera flagrou momento da execução de eletricista em Angélicahttps://t.co/lqyvvHzPUl pic.twitter.com/yY8JLbpGzH — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) March 6, 2024

