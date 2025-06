JD1TV: Câmera registra acidente que matou motociclista em Dourados

Câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o exato momento em que o motociclista Renato Gonçalves Verão, de 39 anos, colide violentamente contra um portão de uma empresa na Avenida Coronel Ponciano, em Dourados.

O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), quando a vítima teria passado por um quebra-molas, ainda não sinalizado corretamente, perdido o controle e batido no local.

Devido ao impacto, Renato morreu praticamente na hora, sem ter a chance de ser socorrido.

Instantes após o acidente, um funcionário do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), passou pelo local e constatou o óbito, segundo divulgado pelo site Ligado na Notícia.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local.