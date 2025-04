JD1TV: Caminhão com colheitadeiras é tomado por incêndio na BR-163, em Naviraí

Caminhão carregado com duas colheitadeiras foi tomado por um incêndio durante a tarde desta quinta-feira (3), na BR-163, entre Naviraí e Itaquiraí.

O trânsito chegou a ficar interrompido para que as chamas fossem apagadas por equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme o site RCN 67, as chamas ficaram concentradas na cabine do veículo e posteriormente, houve uma explosão, que agravou o incêndio.

O motorista, contudo, conseguiu sair a tempo e sem ferimentos. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

O incêndio, que chamou a atenção de motoristas na rodovia, gerou uma densa nuvem de fumaça e interrompeu o tráfego na região.