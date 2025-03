JD1TV: Carreta com caminhões da Copa Truck é tomada por incêndio em Três Lagoas

A carreta que transportava dois caminhões que participariam da Copa Truck, neste final de semana, em Campo Grande, foi tomada por um incêndio durante a tarde desta quarta-feira (19), na BR-262, entre Três Lagoas e Água Clara.

Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado as chamas, que começou na cabine da carreta.

Os caminhões são da equipe PP Motorsport, que se pronunciou através das redes sociais, que ninguém ficou ferido no incêndio, mas que tudo aconteceu de maneira "espontânea".

A equipe ressaltou que está avaliando os danos nos caminhões, mas não há nenhuma atualização concreta até então. "Estamos avaliando os danos materiais causados pelo incidente, mas ainda não temos uma estimativa precisa da extensão deles", disse.

Por outro lado, a equipe salienta que a situação está sendo monitorada de perto e que todas as medidas necessárias para garantir a segurança e resolver a situação estão sendo adotadas.

Em outro vídeo publicado pela PP Motorsports, foi informado que os equipamentos foram destruídos pelo incêndio. Eles informaram que apesar da dificuldade, a expectativa é que a equipe esteja presente na primeira etapa da Copa Truck de 2025.