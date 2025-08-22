JD1TV: Carro é arrastado por trem e motorista sobrevive a acidente em Corumbá

Um acidente incomum foi registrado na noite desta quinta-feira (21), em Corumbá, onde um carro foi atingido e arrastado por um trem no cruzamento da linha férrea, na rua 21 de Setembro, entre as ruas Gonçalves Dias e Joaquim Venceslau de Barros, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros apontam que o motorista do veículo de passeio, de 50 anos, sobreviveu ao acidente e mesmo diante da dinâmica, não sofreu ferimentos graves.

O carro chegou a ser arrastado por 20 metros, causando diversos danos ao automóvel - um Toyota Corolla.

Conforme o maquinista, o trem, composto por 14 vagões, estava com todos os sinais de segurança acionados e quando ele avistou o veículo realizando a travessia, acionou o sistema de frenagem.

Para o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo alegou que não percebeu os sinais sonoros do cruzamento no momento da passagem da composição.

