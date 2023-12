JD1TV: Carro fica destruído após ser tomado por incêndio na BR-262 em Corumbá

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado na noite desta quarta-feira (20), após um carro ser consumido por um incêndio nas imediações da BR-262, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande.

Segundo divulgado pela corporação, a ocorrência aconteceu por volta das 21h, quando foi reportado um incêndio em veículo próximo ao portal da cidade. Ao chegarem pelo local, as equipes notaram que o carro já estava completamente destruído.

Foi constatado que não houve vítimas no acidente.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, foi necessário 1 mil litros de água para controle do incêndio, além do uso de um extintor de pó químico para controlar as chamas originadas pelo grande volume de combustível na pista.

