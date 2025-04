JD1TV: Caseiro morre após ser atacado por onça no Rio Aquidauana

Caseiro, identificado apenas como Jorge, morreu após ser atacado por uma onça nas primeiras horas desta segunda-feira (21), na região do Pantanal do Touro Morto, entre os rios Aquidauana e Miranda, em Mato Grosso do Sul.

As informações apontam que o homem foi atacado nas imediações do pesqueiro onde morava. Vídeos gravados mostram as pegadas, marcas de sangue e outros indícios do ataque.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) está investigando o caso e conta um helicóptero para auxiliar nas buscas pelo homem.

Há uma semana, Jorge já teria se deparado com marcas e rastros de onças e chegou a ser filmado pelo cunhado, brincando com a aparição delas.

"Infelizmente, a gente brincava… Ele sabia o perigo que estava correndo”, disse um familiar para o site A Princesinha News.

