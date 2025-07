JD1TV: Chuva de granizo na madrugada assusta moradores de Rio Brilhante

A madruga desta segunda-feira (28), foi diferente na cidade de Rio Brilhante, mas com certo receio do tempo. Isso porque a chuva que retornou após alguns dias de estiagem, veio com força e com direito a granizo.

A intensidade e o peso das pedras de gelo causaram temor aos moradores, já que as casas e até automóveis poderiam ser prejudicados e danificados.

Conforme o portal Diário de Rio Brilhante, a chuva de granizo fez bastante gente acordar pela madrugada, já que o fenômeno não era esperado.

Essa situação acontece após um período de seca e estiagem em Mato Grosso do Sul.

A chuva retornou graças a atuação de uma frente fria, que traz consigo a diminuição das temperaturas ao longo desta segunda-feira e terça-feira (29) também.

