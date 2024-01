JD1TV: Ciúme de garota de programa faz homem esfaquear colega de alojamento em Ribas

Anderson da Silva, de 30 anos, foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (16), após esfaquear seu colega de alojamento, de 38 anos, e o deixá-lo em estado grave, após uma discussão e por ele sentir ciúmes de uma garota de programa. O caso aconteceu no bairro Noroeste, em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande.

Um vídeo compartilhado pela página Ribas Ordinário mostra a discussão entre os dois envolvidos. As agressões não envolveram apenas o esfaqueamento, mas também paus, tijolos e espetos durante a briga.

A vítima foi atingida por pelo menos sete facadas com golpes que atingiram a axila, coxa, sobrancelha, ombro e outra partes do corpo. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo, onde permanece internado devido a sua gravidade.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que Anderson, após esfaquear o colega, fugiu e foi localizado pela Polícia Militar escondido em um bar.

A vítima informou que o suspeito sentiu ciúmes de uma garota de programa e por isso tiveram a discussão e consequentemente as agressões.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil.

