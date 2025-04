JD1TV: Cobra é flagrada ao lado de obra de escola em Paranaíba

Uma cobra foi flagrada por populares em uma área alagada ao lado das obras de revitalização da Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa, em Paranaíba, cidade a 411 quilômetros de Campo Grande.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver a cobra - que não teve a espécie identificada - “descansando” em uma poça de água, sendo possível ver a unidade escolar próxima do local onde a cobra foi encontrada.

O local onde a cobra foi encontrada, apesar de estar próximo da escola, ainda é uma área de mata. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a presença humana na região. Não se tem informações se o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a captura da cobra e soltura em local mais apropriado.

“Ela invadiu a área da escola ou a escola que invadiu a área dela?”, questionou um usuário.

Confira o vídeo do “encontro” com a cobra:

