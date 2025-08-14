Menu
JD1TV: Com extrema frieza, motociclista mata homem a tiros em Corumbá

Vítima foi atingida com dois disparos na região da cabeça, enquanto estava no ponto de ônibus

14 agosto 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Vítima morreu no ponto de ônibusVítima morreu no ponto de ônibus   (Diário Corumbaense)

João Farias da Silva, de 53 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na cabeça na tarde desta quarta-feira (13), em um ponto de ônibus da rua 13 de Junho, no centro de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O suspeito é um motociclista, que agiu com extrema frieza no crime.

Informações apontam que a vítima levou dois tiros na cabeça, o suficiente para causar a morte praticamente naquele momento.

Investigações preliminares apontam que a vítima possivelmente espera o transporte coletivo para seguir para o assentamento rural. Porém, antes do crime, o suspeito e João teriam conversado por alguns minutos, quando o motociclista retornou e cometeu o homicídio.

"A informação é que passou um motociclista aqui, numa moto preta, que vestia uma camisa vermelha e uma calça preta também. Ele e a vítima conversaram por um tempo, então, a gente acredita que se conheciam. Em seguida, o homem da moto saiu e uns cinco minutos depois, ele retornou e fez os disparos na cabeça da vítima", disse o delegado Guilherme Oliveira Pena ao site Diário Corumbaense.

Imagens de câmera de segurança mostram o exato momento em que o atirador desce da motocicleta, caminha para frente da vítima e com extrema frieza, realiza os disparos que culminam na morte do homem.

Uma mulher ainda tenta conter o suspeito de fugir, mas nada o impede, que sai do local pilotando a mesma moto que usou para chegar até a vítima.

A Polícia Civil já está ciente das imagens e vai usar para tentar localizar e identificar o suspeito do crime, e entender a motivação para o homicídio.

 

