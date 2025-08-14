JD1TV: Com extrema frieza, motociclista mata homem a tiros em Corumbá

João Farias da Silva, de 53 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na cabeça na tarde desta quarta-feira (13), em um ponto de ônibus da rua 13 de Junho, no centro de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. O suspeito é um motociclista, que agiu com extrema frieza no crime.

Informações apontam que a vítima levou dois tiros na cabeça, o suficiente para causar a morte praticamente naquele momento.

Investigações preliminares apontam que a vítima possivelmente espera o transporte coletivo para seguir para o assentamento rural. Porém, antes do crime, o suspeito e João teriam conversado por alguns minutos, quando o motociclista retornou e cometeu o homicídio.

"A informação é que passou um motociclista aqui, numa moto preta, que vestia uma camisa vermelha e uma calça preta também. Ele e a vítima conversaram por um tempo, então, a gente acredita que se conheciam. Em seguida, o homem da moto saiu e uns cinco minutos depois, ele retornou e fez os disparos na cabeça da vítima", disse o delegado Guilherme Oliveira Pena ao site Diário Corumbaense.

Imagens de câmera de segurança mostram o exato momento em que o atirador desce da motocicleta, caminha para frente da vítima e com extrema frieza, realiza os disparos que culminam na morte do homem.

Uma mulher ainda tenta conter o suspeito de fugir, mas nada o impede, que sai do local pilotando a mesma moto que usou para chegar até a vítima.

A Polícia Civil já está ciente das imagens e vai usar para tentar localizar e identificar o suspeito do crime, e entender a motivação para o homicídio.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também