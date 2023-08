JD1TV: Com faca na mão, homem avança contra militares dos Bombeiros em Naviraí

No final da manhã de quarta-feira (23), em Naviraí - a 366 quilômetros de Campo Grande, um homem, não identificado, invadiu o quartel do Corpo de Bombeiros e armado com uma faca, avançou contra os militares que tentavam dialogar com ele, que aparentava estar em surto.

Conforme publicou o site Ta Na Midia Naviraí, a corporação foi informada sobre o homem estar circulando nas ruas e ter tentado invadir comércios e um posto de saúde.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o Cabo Espindola se aproxima da rua e tenta dialogar com o suspeito. Em determinado momento, o homem atravessa a rua e continua indo em direção ao militar, que por resguardo, caminha para trás para evitar qualquer tipo de ataque.

Outros militares que estavam de serviço também aparecem nas filmagens e o homem em surto ergue o braço com a faca e segue em direção ao Cabo Espindola, quando é contido por um segundo militar, que o imobiliza com uma chave de braço, derrubando e o desarmando.

Mesmo algemado, o homem ainda tentou desferir alguns chutes contra os militares. A equipe, após a situação, encaminhou o suspeito para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde ele ficou internado.

