JD1TV: Corpo é encontrado em saco plástico em lavoura de Ponta Porã

O corpo de uma pessoa foi encontrado em um saco preto de plástico, na manhã desta sexta-feira (14), em uma lavoura na região de Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Informações é que trabalhadores estavam passando pelo local em algumas motocicletas e visualizaram o saco.

Ao descerem para conferir do que se tratava, notaram que se tratava de um corpo e rapidamente acionaram as autoridades.

Segundo o site Ponta Porã News, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local.