JD1TV: Criança aparece cheia de hematomas em UPA e padrasto é preso em Dourados

Rapaz, de 25 anos, foi preso em flagrante por agredir e causar diversas lesões no enteado, de 3 anos, durante a terça-feira (10), em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele confessou as agressões que ocorreram na residência da família, no bairro João Paulo II.

O caso foi descoberto pela própria mãe da criança. Na delegacia, ela contou que não conseguiu uma vaga na creche e como precisava trabalhar, deixou o menino com o atual marido.

Porém, após chegar do serviço, ela verificou que havia lesões no rosto, cabeça, costas e em outras partes do corpo do filho.

Num primeiro momento, o acusado disse que o garoto caiu. Quando a mulher disse que levaria a criança até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), o suspeito se alterou, tentou impedi-la e só a liberou após a promessa de que ela não iria denunciá-lo.

No entanto, houve a denúncia e a Guarda Municipal de Dourados foi até a residência e conseguiu localizar o agressor. Indagado sobre os fatos, afirmou que surrou a criança com palmadas.

O menino segue internado na unidade de saúde em observação e cuidados médicos. Veja o vídeo da prisão divulgado pelo jornalista Sidnei Broka:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também