JD1TV: 'Deita no chão!': Traficante reagiu à abordagem em confronto com a Derf em Chapadão

Wesley Silva Teixeira, de 29 anos, vulgo 'Esinho', é o traficante morto em um confronto com policiais da Derf (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos) na manhã desta terça-feira (19), durante a 'Operação Chapsul', deflagrada pela Polícia Civil na cidade de Chapadão do Sul, a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais estavam com um mandado de prisão e busca e apreensão para serem cumpridos contra o investigado. Ainda havia três possíveis endereços em que ele possivelmente estava utilizando para se abrigar, todos de conhecimento dos policiais.

As informações no registro policial apontam que Esinho era líder do tráfico na região do bairro Sibipiruna e já possuía condenações por tráfico de drogas, receptação e tentativa de homicídio. Os policiais souberam também que possivelmente ele estaria armado e com drogas no local, pois era considerado de alta periculosidade e estaria envolvido em brigas de facções.

No primeiro endereço, os policiais entraram no quintal da casa e já verbalizaram que havia um mandado de busca no imóvel, mas o suspeito sequer fez barulho ou menção de abrir a porta principal. Após os policiais arrombarem a porta, visualizaram Wesley e deram ordem de abordagem. "Polícia, polícia, deita no chão", porém, ordem que foi desacatada e o traficante fugiu para outro cômodo da casa.

Em um dos quartos do imóvel, a equipe da Derf encontrou o suspeito com um revólver apontado na direção dos policiais e mais uma ordem foi dada, dessa vez para que ele largasse a arma, no entanto, o indivíduo permaneceu com a arma apontada e foram necessários três disparos, evitando que ele pudesse atirar nos agentes presentes.

Desarmado e ainda com sinais vitais, os policiais levaram o suspeito até o Hospital Municipal de Chapadão do Sul, mas assim que ele deu entrada, não resistiu aos ferimentos e morreu.

No local do confronto, a equipe encontrou um revólver de calibre 38, cinco munições, um simulacro de arma de fogo, diversas porções de maconha e cocaína.

A Polícia Científica esteve pelo local realizando todos os trabalhos de praxe para a liberação da ocorrência, registrada como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, tráfico de drogas, resistência, tentativa de homicídio por parte de Wesley e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

