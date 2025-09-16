Menu
JD1TV: Descontrolado, homem danifica várias macas de UPA em Dourados

Ele foi levado para a delegacia e autuado por danos ao patrimônio público

16 setembro 2025 - 09h23Luiz Vinicius
Homem danificou várias macasHomem danificou várias macas   (Jornal Alerta Dourados)

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a noite desta segunda-feira (15), após danificar várias macas e outros objetos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Bastante descontrolado, o suspeito anda por um dos corredores da unidade de saúde e passa a arrancar alguns objetos e arremessá-los contra as portas.

Em imagens gravadas pelos profissionais que estavam na UPA, o homem ainda derruba e danifica diversas macas pelo caminho. Ainda conforme informações, ele teria proferido ameaças contra outros funcionários.

O indivíduo ainda pega uma cadeira de rodas e deixa a unidade de saúde. Porém, a informação é que ele foi preso por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados.

Ele foi levado para a delegacia e autuado por danos ao patrimônio público.

 

