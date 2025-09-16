JD1TV: Descontrolado, homem danifica várias macas de UPA em Dourados

Homem, que não teve a identificação revelada, foi preso durante a noite desta segunda-feira (15), após danificar várias macas e outros objetos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.
Bastante descontrolado, o suspeito anda por um dos corredores da unidade de saúde e passa a arrancar alguns objetos e arremessá-los contra as portas.
Em imagens gravadas pelos profissionais que estavam na UPA, o homem ainda derruba e danifica diversas macas pelo caminho. Ainda conforme informações, ele teria proferido ameaças contra outros funcionários.
O indivíduo ainda pega uma cadeira de rodas e deixa a unidade de saúde. Porém, a informação é que ele foi preso por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados.
Ele foi levado para a delegacia e autuado por danos ao patrimônio público.
