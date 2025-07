JD1TV: Dois ônibus de viagem pegam fogo e suspeita é de incêndio criminoso em Corumbá

Dois ônibus de viagem foram destruídos por chamas na noite desta segunda-feira (28), na rua Antônio João, em Corumbá - a 428 quilômetros de Campo Grande. Uma das suspeitas é que o incêndio tenha sido provocado de maneira criminosa.

Os veículos haviam chegado na cidade no final da tarde e um deles já estava aguardando o próximo horário para dar partida ao novo trajeto de viagem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores da região, que presenciaram a cena do incêndio. Ao todo, dez militares atuaram no combate as chamas e foram utilizados cerca de 28 mil litros de água.

Segundo o site Diário Corumbaense, um motorista relatou que viu dois indivíduos correndo com um galão nas mãos, reforçando a tese de incêndio criminoso.

"Saí para lanchar e, quando voltei, vi o ônibus pegando fogo e duas pessoas fugindo com um galão. Pode ter sido criminoso. Tentei retirar meu ônibus, que estava logo atrás, mas não consegui. O vento estava muito forte e o fogo se alastrou rapidamente", relatou o motorista.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também