JD1TV: Dono de pizzaria é morto a tiros por dupla em motocicleta em Sonora

Tiago Valdecir Sandrin, de 38 anos, dono de uma pizzaria na cidade de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (20). A ação foi filmada por câmeras de segurança e duas pessoas são suspeitas de cometer o crime.

Informações e os vídeos foram divulgados pelo site O Portal PNews, que apontou que o atentado aconteceu por volta das 22h20. Eles chegaram em uma motocicleta e assim que visualizaram um funcionário do lado de fora, passaram a efetuar os disparos.

Durante a noite de sexta-feira (19), uma tabacaria também já teria sido alvo dos suspeitos, que possivelmente integram uma facção criminosa.

Tiago Sandrin foi atingido pelos disparos mesmo estando do lado de dentro do estabelecimento. Ele foi socorrido pelos funcionários e encaminhado ao hospital ainda com vida, mas não resistiu e faleceu após dar entrada na unidade hospitalar.

A Polícia Civil iniciou a investigação para elucidar o crime e uma das linhas apontadas é que o proprietário da pizzaria tenha morrido por engano. Isso porque um dos funcionários do estabelecimento teria relação próxima com a facção.

Sandrin estava no caixa no momento do ataque, enquanto esse funcionário que seria o alvo dos suspeitos estava em outro cômodo.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Sonora.

