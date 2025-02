JD1TV: Dupla em bike elétrica fura 'Pare' e atinge motociclista em Anaurilândia

Duas mulheres que estavam em uma bicicleta elétrica, ficaram feridas e precisaram de atendimento médico em decorrência de um grave acidente na noite deste domingo (16), em Anaurilândia, após elas se chocarem com um motociclista.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Anaurelissia e Osvaldo Cruz. Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente e mostra que a bike elétrica não respeitou a sinalização de 'Pare' no cruzamento.

Após não respeitar a sinalização, há o choque entre a bike elétrica e o motociclista, que estava na via principal, segundo informações do site Nova News. Diante do impacto, as três vítimas foram para o solo e moradores saíram para ajudar no socorro.

As duas mulheres foram socorridas pela equipe de uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde até o Hospital Sagrado Coração de Jesus. O motociclista, no entanto, não precisou de atendimento e ficou no local.

Os dois veículos sofreram avarias. Veja o momento do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também