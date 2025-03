JD1TV: Dupla sequestra empresÃ¡rio e rouba joias de atÃ© R$ 60 mil em Miranda

Entre a noite de terça-feira (18) e a madrugada de quarta-feira (19), um empresário, de 66 anos, foi sequestrado e roubado por dois criminosos em Miranda. Ele teve joias avaliadas em R$ 60 mil levadas e a caminhonete em que eles estavam, foi abandonada nas margens da BR-262.

Segundo detalhes do site O Pantaneiro, a vítima estava em um estabelecimento comercial, no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando foi abordado pela dupla e obrigaram o idoso a entrar na própria caminhonete.

Eles deram ordem para que a vítima continuasse com a cabeça abaixada e passaram a roubar as joias, tanto que a brutalidade foi tanta, que a vítima ficou com alguns ferimentos no pulso.

Pela BR-262, eles passaram num posto de combustível e posteriormente abandonaram a vítima, seguindo viagem com a caminhonete. Mas por falhas mecânicas, a dupla abandonou a caminhonete próximo ao Posto Arara Azul com a chave ainda na ignição. O celular da vítima também foi localizado próximo à vegetação.

A Polícia Civil foi acionada e enviou ao local uma equipe técnica composta por um delegado, um investigador e peritos criminais, que iniciaram as análises do caso. O veículo e o celular foram apreendidos para investigação.

Ainda conforme o site local, os suspeitos não foram localizados.

