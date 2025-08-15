JD1TV: Em poucas horas, Bombeiros de Corumbá enfrentam 'maratona' de incêndios

Em questão de horas, o Corpo de Bombeiros precisou se desdobrar e intensificar os trabalhos para combater os incêndios em vegetação na cidade de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, entre a tarde desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15).

A situação dos incêndios acontece em meio ao tempo seco e com a umidade relativa do ar em baixa, prejudicando o clima que já está em estado de alerta.

Conforme a divulgação da corporação, o primeiro caso aconteceu por volta das 16h, quando um incêndio atingiu um terreno baldio na rua Joaquim Murtinho, atrás de uma escola. Na ação, foi utilizada mais de 1 mil litros de água.

Duas horas depois, por volta das 18h30, outro chamado. Dessa vez, os militares foram acionados para combater as chamas que atingiram uma área de chácara na rua Elias Assad, onde a vegetação era rasteira e tinha queima de descartes de amontoado de lixo doméstico. Foram usados 500 litros de água e uso de sopradores e abafadores na operação.

Invadindo o espaço noturno, mais uma ocorrência, dessa vez rua Alan Kardec. Por volta das 20h, foi identificado pelo Corpo de Bombeiros um incêndio em terreno baldio que se alastrou pela vegetação seca. Moradores relataram que algumas pessoas acendem velas para cultos religiosos no local. Nessa ação foram usados 400 litros de água.

Uma hora depois, na casa das 21h, outro acionamento. Os militares se deslocaram para a rua João Bosco da Motta, na estrada de acesso ao assentamento taquaral, ao lado do aterro sanitário, onde o fogo se espalhou e queimou aproximadamente 1 hectare. Foram gastos cerca de 2 mil litros de água nessa operação, além de abafadores, bomba costal e sopradores.

Na casa das 22h55, outro caso de incêndio. Na rua Pará, um incêndio atingiu uma área extensa de vegetação alta em um terreno baldio e as chamas ficara próximas a uma fiação elétrica. Com a utilização de 1 mil litros de água, os bombeiros conseguiram apagar o fogo.

E pela madrugada, por volta das 00h40, na rua Pio XII, um incêndio atingiu um terreno baldio próximo a algumas residências e com a utilização de 500 litros de água, a operação contra as chamas foi realizada com sucesso.

"Estamos no período mais seco do ano, quando a baixa umidade, o calor intenso e a falta de chuvas aumentam o risco de incêndios em matas, pastagens e áreas verdes", disse a corporação.

