Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Em poucas horas, Bombeiros de Corumbá enfrentam 'maratona' de incêndios

Com tempo seco e umidade baixa, risco de incêndios aumentaram consideravelmente

15 agosto 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Combate a incêndios se intensificou na região pantaneiraCombate a incêndios se intensificou na região pantaneira   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Em questão de horas, o Corpo de Bombeiros precisou se desdobrar e intensificar os trabalhos para combater os incêndios em vegetação na cidade de Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, entre a tarde desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15).

A situação dos incêndios acontece em meio ao tempo seco e com a umidade relativa do ar em baixa, prejudicando o clima que já está em estado de alerta.

Conforme a divulgação da corporação, o primeiro caso aconteceu por volta das 16h, quando um incêndio atingiu um terreno baldio na rua Joaquim Murtinho, atrás de uma escola. Na ação, foi utilizada mais de 1 mil litros de água.

Duas horas depois, por volta das 18h30, outro chamado. Dessa vez, os militares foram acionados para combater as chamas que atingiram uma área de chácara na rua Elias Assad, onde a vegetação era rasteira e tinha queima de descartes de amontoado de lixo doméstico. Foram usados 500 litros de água e uso de sopradores e abafadores na operação.

Invadindo o espaço noturno, mais uma ocorrência, dessa vez rua Alan Kardec. Por volta das 20h, foi identificado pelo Corpo de Bombeiros um incêndio em terreno baldio que se alastrou pela vegetação seca. Moradores relataram que algumas pessoas acendem velas para cultos religiosos no local. Nessa ação foram usados 400 litros de água.

Uma hora depois, na casa das 21h, outro acionamento. Os militares se deslocaram para a rua João Bosco da Motta, na estrada de acesso ao assentamento taquaral, ao lado do aterro sanitário, onde o fogo se espalhou e queimou aproximadamente 1 hectare. Foram gastos cerca de 2 mil litros de água nessa operação, além de abafadores, bomba costal e sopradores.

Na casa das 22h55, outro caso de incêndio. Na rua Pará, um incêndio atingiu uma área extensa de vegetação alta em um terreno baldio e as chamas ficara próximas a uma fiação elétrica. Com a utilização de 1 mil litros de água, os bombeiros conseguiram apagar o fogo.

E pela madrugada, por volta das 00h40, na rua Pio XII, um incêndio atingiu um terreno baldio próximo a algumas residências e com a utilização de 500 litros de água, a operação contra as chamas foi realizada com sucesso.

"Estamos no período mais seco do ano, quando a baixa umidade, o calor intenso e a falta de chuvas aumentam o risco de incêndios em matas, pastagens e áreas verdes", disse a corporação.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vitória foi encontrada morta com um saco amarrado nas pernas e sinais de tortura
Interior
Victória pode ter sido assassinada após discussão na casa de suspeito em Corumbá
Crime aconteceu em Corumbá
Interior
Jovem é morto a facadas pelo irmão após tentar usar drogas em casa em Corumbá
Homem estava na calçada quando foi atingido pelos tiros
Interior
Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Chapadão do Sul
Vítima morreu no ponto de ônibus
Interior
JD1TV: Com extrema frieza, motociclista mata homem a tiros em Corumbá
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Local onde corpo foi encontrado
Interior
Corpo de peão é encontrado em rio de Anaurilândia e suspeita é de homicídio
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Moto ficou marcas de sangue
Interior
JD1TV: Mesmo esfaqueada, mulher usa moto para fugir de tentativa de feminicídio em MS
Momento do ataque do boi
Interior
JD1TV: Solto após acidente, boi avança e arremessa homem em Sidrolândia

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande