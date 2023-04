JD1TV: Ema é flagrada dando 'rolezinho' no centro de Sidrolândia

Na manhã desta quarta-feira (12), quem acordou cedo e passou por uma das principais vias do centro de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, pôde apreciar uma ema dando o tradicional 'rolê' e fugindo de quem quisesse pega-lá.

Conforme o portal Babalizando MS, o vídeo foi gravado pela dentista Joandra Marks, que seguia para seu trabalho.

No vídeo, a ave percorre a extensão do canteiro central da via e até foge de um militar do Corpo de Bombeiros, que desceu de sua viatura para tentar conter a fuga da ema.

"Não é todo dia que a gente encontra uma ema passeando pelo centro de Sidrolândia", descreveu a profissional.

Nos comentários da publicação, pessoas ficaram admiradas com a cena. "Muito bonito ela correndo livre", disse uma internauta. "Que maravilha", comentou outra pessoa.

