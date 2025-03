JD1TV: Encapuzado, ladrÃ£o rende funcionÃ¡ria e cliente em padaria de Nova Andradina

Ladrão, encapuzado e armado, assaltou uma padaria na rua Walter Hubacher, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande, na noite desta terça-feira (4). Ele rendeu a funcionária e uma cliente que estavam no estabelecimento no momento do crime.

O criminoso fugiu levando dinheiro do caixa, após exigir que a funcionária repasse todos os valores disponíveis. Ninguém se feriu na ação criminosa.

Segundo o site Jornal da Nova, a suspeita é que o ladrão tenha chegado na garupa de uma bicicleta conduzida por um homem de camiseta branca.

Pelas câmeras de segurança, ele rende uma cliente e chega a tomar o celular dela, mas devolve e mira todo o dinheiro existente no caixa da padaria, cerca de R$ 300.

Na sequência, o bandido foge tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, assim como a Polícia Civil que tomou conhecimento do caso, mas até o momento, ninguém foi preso.

