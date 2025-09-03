Menu
Menu Busca quarta, 03 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Ferida e acuada, jaguatirica é resgatada em 'mini operação' em Corumbá

Felino passará por exames clínicos detalhados e receberá o tratamento veterinário adequado para a recuperação

03 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Felino foi encaminhado para a Fundação de Meio Ambiente do PantanalFelino foi encaminhado para a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma jaguatirica foi encontrada ferida e acuada em um depósito, na noite desta terça-feira (2), no bairro Jatobazinho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ela foi resgatada após uma 'mini operação' envolvendo várias equipes.

Segundo detalhes divulgados pelo Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para evitar qualquer tipo de reação por parte do felino e garantir o resgate com segurança - um biólogo e um médico-veterinário acompanharam a ação.

Foi usado um sedativo para garantir a segurança até do animal, onde foi usado uma rede de captura e uma gaiola de transporte específico para animais da fauna silvestre. A jaguatirica foi estabilizada e encaminhada a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Conforme detalhes, o felino passará por exames clínicos detalhados e receberá o tratamento veterinário adequado para a recuperação.

Segundo o Superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Capitão BM Silvanei Barbosa Coelho, a rápida resposta e a integração entre os órgãos envolvidos foram determinantes para preservar a segurança da comunidade e assegurar que o animal fosse resgatado com todos os cuidados necessários.

 

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Novo prédio do Fórum da comarca de Maracaju -
Interior
TJ entrega novo prédio do Fórum de Maracaju com investimento de R$ 10 milhões
Caso aconteceu em Coxim
Interior
Por videochamada, filha descobre que mãe era agredida e mantida em cárcere em Coxim
Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã
Interior
Homem com lesão no pescoço é encontrado morto em porta-malas de carro em Ponta Porã
Adolescente morreu na via pública
Interior
Menos de uma semana na cidade, jovem é morto a tiros em Chapadão do Sul
Vítima faleceu ainda no local
Trânsito
Motociclista bate em outra moto, cai em avenida e morre atropelado por carreta em MS
Foto/Fonte -
Interior
PM prende homem com maconha em Rochedo; droga teria saído de Campo Grande
Depac Dourados
Interior
Homem é preso em flagrante por estupro de adolescente em Dourados
Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia
Interior
Jovem com tornozeleira eletrônica é preso por abusar de adolescente com deficiência em MS
Centro de Deodápolis -
Interior
Empresa com 60 dias de existência vence licitação de R$ 397 mil em Deodápolis
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MP instaura inquérito para apurar atraso na construção de 85 casas em Amambai

Mais Lidas

Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital