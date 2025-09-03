JD1TV: Ferida e acuada, jaguatirica é resgatada em 'mini operação' em Corumbá

Uma jaguatirica foi encontrada ferida e acuada em um depósito, na noite desta terça-feira (2), no bairro Jatobazinho, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande. Ela foi resgatada após uma 'mini operação' envolvendo várias equipes.

Segundo detalhes divulgados pelo Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para evitar qualquer tipo de reação por parte do felino e garantir o resgate com segurança - um biólogo e um médico-veterinário acompanharam a ação.

Foi usado um sedativo para garantir a segurança até do animal, onde foi usado uma rede de captura e uma gaiola de transporte específico para animais da fauna silvestre. A jaguatirica foi estabilizada e encaminhada a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

Conforme detalhes, o felino passará por exames clínicos detalhados e receberá o tratamento veterinário adequado para a recuperação.

Segundo o Superintendente Municipal de Proteção e Defesa Civil, Capitão BM Silvanei Barbosa Coelho, a rápida resposta e a integração entre os órgãos envolvidos foram determinantes para preservar a segurança da comunidade e assegurar que o animal fosse resgatado com todos os cuidados necessários.

