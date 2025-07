JD1TV: Filho que matou a mãe a facadas em Glória de Dourados é preso pela PM

Saiba Mais Interior Filho mata mãe a facadas e foge em Glória de Dourados

Foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (4), Alfredo Henrique Orue dos Santos, de 21 anos, acusado de matar a mãe Michely Rios Midon Orue, de 47 anos, com pelo menos cinco facadas nesta quinta-feira (3), em Glória de Dourados.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar na cidade de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis.

Ele havia fugido com o veículo da família, um Renault Logan, de cor branca. Desde o momento do achado do corpo de Michely, as buscas se iniciaram para tentar localizar o indivíduo.

Com as informações do veículo, os policiais identificaram que o mesmo teria passado pela cidade de Dourados, onde foi localizado na manhã desta sexta-feira e preso em flagrante.

Conforme a Polícia Civil, Henrique desferiu pelo menos cinco facadas na mãe, sendo a derradeira na jugular. Ele teria se aproveitado do fato de o pai estar viajando a trabalho.

Veja o vídeo do momento da chegada do preso, em imagens cedidas por Leandro Holsbach, do jornal Alerta Dourados:

O caso - Relatos de familiares e amigos as autoridades de Glória de Dourados apontam que Alfredo Henrique era usuário de drogas e ficava agressivo, tendo Michely e o marido dificuldades no convívio com o filho.

Amigos notaram que desde às 12h a mulher não respondia às mensagens, nem atendia as ligações. Algumas pessoas chegaram a ir até a residência, mas encontraram tudo fechado e ninguém atendia. O marido da vítima estava viajando a trabalho.

Somente por volta das 19h40, uma amiga, acompanhada do marido, foi até a residência de Michely, abriu o portão e ao chegar na área dos fundos, visualizou o corpo da vítima caído.

Saiba Mais Interior Filho mata mãe a facadas e foge em Glória de Dourados

