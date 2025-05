JD1TV: Filhote de jaguatirica morre atropelado na MS-320, em Paraíso das Águas

Filhote de jaguatirica foi encontrado morto e com sinais de atropelamento na manhã deste domingo (11), na MS-320, próximo ao distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas. O condutor que provocou o acidente não foi localizado até o momento.

O indicativo feito pelas autoridades é que o atropelamento tenha ocorrido pela madrugada de domingo.

O corpo do felino foi localizado por motoristas que trafegavam pela rodovia e se depararam com a cena.

A jaguatirica é uma espécie nativa da fauna brasileira e está listada como “quase ameaçada” de extinção.

Esse caso deverá ser comunicado às autoridades ambientais competentes, como a Polícia Militar Ambiental e o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), para os devidos registros e acompanhamento.