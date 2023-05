JD1TV: filhote de onça é resgatado após se esconder no quintal de uma casa em MS

Um filhote de onça-pintada que se perdeu da mãe, foi resgatado após passar horas perambulando por ruas da cidade de Ladário, no interior de Mato Grosso do Sul, e assustar moradores ao se esconder no quintal de uma residência na noite dessa segunda-feira (29).

O resgate aconteceu na rua do Porto, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental e do Instituto Homem Pantaneiro.

Registros feitos por moradores, mostram o passeio do animal até o momento em que ele se esconde no quintal de uma casa, atrás de um comércio. Nas imagens é possível ver o filhote assustado e encurralado no canto do muro, tentando se esconder.

Para a segurança da população e do animal, a área foi isolada e o filhote sedado. Com uma embarcação, o animal foi levado para às margens do Rio Paraguai, onde foi solto.

Desde o momento da captura do filhote, as equipes de resgate foram informadas da presença da onça mãe pela região. Na manhã desta terça-feira (30), ela foi encontrada na região da rua Fernando Viera, entre as ruas Conde Azambuja e Riachuelo.

Uma força-tarefa foi montada para capturar o animal adulto e, por isso, a orientação dos bombeiros nesta manhã era de que os moradores da região não saíssem de casa. "Onças já estão em local seguro, mãe e filhote", informou a PMA. Confira:

