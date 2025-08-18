Menu
Menu Busca segunda, 18 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Garupa de motocicleta morre após acidente com carro em Ponta Porã

Moto colidiu com um veículo estacionado na calçada da rua São Judas Tadeu

18 agosto 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Motocicleta bateu em carro estacionadoMotocicleta bateu em carro estacionado   (Redes Sociais)

Ana Cristina Rocha, de 60 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito no começo da noite deste domingo (17), na rua São Judas Tadeu, no Parque dos Ipês 1, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Informações apontam que a vítima estava na garupa de uma motocicleta, quando o piloto acabou perdendo o controle e colidiu contra um veículo estacionado.

Nas imagens de câmera de segurança, o piloto tenta evitar o acidente, mas a mulher acaba atingindo a traseira do carro.

Ferida, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu enquanto recebia atendimento no Hospital Regional de Ponta Porã.

A mulher pilotava a motocicleta foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

 

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hugo e Rubia
Justiça
Rúbia e outros réus vão a júri pelo homicídio e esquartejamento de jogador em MS
Aldo está sendo procurado pela polícia
Interior
Polícia prende atirador que matou homem em ponto de ônibus em Corumbá
 Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) -
Interior
MP recomenda cuidado com divulgação de fotos de alunos em Bela Vista
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá
Ônibus parou nas margens da rodovia
Interior
Ônibus com jogadores mirins de Chapadão do Sul capota na BR-060 e deixa dois feridos
Motociclista morreu antes da chegada do socorro
Interior
Motociclista morre após bater contra poste de iluminação em Dourados
Carro foi parar nas margens da pista
Interior
JD1TV: Passageira morre e quatro ficam feridos em acidente entre carro e ônibus em MS
Motocicleta envolvida no acidente
Interior
Sem capacete e descalço, motociclista morre em acidente em Terenos
Carro ficou bem danificado no acidente
Interior
Homens ficam feridos em capotamento na MS-276, em Batayporã
Clovis morreu no acidente
Interior
Motociclista de 23 anos morre em acidente durante racha em Sidrolândia

Mais Lidas

Carro ficou praticamente destruído no acidente
Interior
Motorista morre e passageira é socorrida em estado grave em rodovia de Sidrolândia
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Cachorrinha foi resgatada por uma ONG
Interior
JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS