JD1TV: Garupa de motocicleta morre após acidente com carro em Ponta Porã

Ana Cristina Rocha, de 60 anos, morreu em razão de um acidente de trânsito no começo da noite deste domingo (17), na rua São Judas Tadeu, no Parque dos Ipês 1, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.
Informações apontam que a vítima estava na garupa de uma motocicleta, quando o piloto acabou perdendo o controle e colidiu contra um veículo estacionado.
Nas imagens de câmera de segurança, o piloto tenta evitar o acidente, mas a mulher acaba atingindo a traseira do carro.
Ferida, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu enquanto recebia atendimento no Hospital Regional de Ponta Porã.
A mulher pilotava a motocicleta foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimento.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
