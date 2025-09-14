JD1TV: Homem com extensa ficha criminal morre esfaqueado em Ponta Porã

Edgar Alberto Castro Salinas, de 38 anos, foi assassinado com vários golpes de faca na tarde deste sábado (13), na Vila Ferroviária, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande. O suspeito foi preso em flagrante.

A vítima chegou a ser socorrida por populares que o levaram para o Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu logo após dar entrada na unidade hospitalar.

Segundo o site Ponta Porã News, o suspeito foi localizado minutos após o homicídio, quando a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento.

O suspeito foi abordado pelos policiais e confessou o crime, alegando que agiu a mando de outra pessoa, em uma atitude de represália sobre um furto cometido dias atrás por Edgar. Porém, a motivação exata deverá ser investigada pela Polícia Civil.

Edgar Alberto tinha várias passagens pela polícia, seja do lado brasileiro, como no lado paraguaio. Entre os crimes estão roubo de gado, roubo qualificado, homicídio e outros.

