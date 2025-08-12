JD1TV: Homem é indiciado por praticar zoofilia contra cão em Anaurilândia

Homem, que não teve a identificação revelada, foi indiciado pelo crime de maus-tratos contra o animal, após ser flagrado praticando ato de zoofilia contra um cachorro nas ruas de Anaurilândia - a 377 quilômetros de Campo Grande.

Um vídeo circulou nas redes sociais, inclusive, publicado pelo portal Nova Fogo, durante o final de semana e ganhou repercussão na cidade.

Como as informações apontavam que o crime teria ocorrido em Anaurilândia, a Polícia Civil instaurou um inquérito e iniciou as diligências, conseguindo localizar o suspeito. Ele foi levado para a delegacia, onde foi indiciado pelo crime de maus-tratos.

O crime ainda terá um agravo, já que foi praticado por se tratar de um cão, aumentando a gravidade da pena.

Na prática, a lei pune quem maltrata, fere ou abusa de animais, mas quando a vítima é um cão ou um gato, a sanção é maior: a pena passa a ser de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de ter a guarda de animais no futuro.

Veja o vídeo, publicado pelo portal Nova Fogo:

