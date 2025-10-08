JD1TV: Homem é morto a golpes de faca após 'desentendimento' em Dourados

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado a golpes de faca após um desentendimento enquanto bebia com outras pessoas, na noite desta terça-feira (7), no cruzamento das ruas Osório Nunes Siqueira com Pedro Celestino Varela, no Jardim Flórida, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava consumindo bebida alcoólica com mais algumas pessoas na calçada, quando por motivos a serem apurados, houve a confusão e uma das pessoas que estavam no local, desferiu as facadas na região do peito da vítima.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local, encontrou a vítima sem os sinais vitais, apenas constatando o óbito. A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área.

Conforme o site Ligado na Notícia, os militares ainda conseguiram contato com três homens que estavam próximo à vítima no momento do ataque, contudo, disseram que "não viram nada" e estavam com extremo sinais de embriaguez.

Ainda segundo o site, câmeras de segurança mostram o momento do ataque. Veja a gravação divulgada pelo site Ligado na Notícia:

