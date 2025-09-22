Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Homem é morto por dupla e polícia investiga 'crime passional' em Mundo Novo

Polícia Civil prendeu em flagrante os dois agressores, sendo um rapaz, de 30 anos, e uma mulher transexual, de 35 anos

22 setembro 2025 - 12h24Luiz Vinicius
Dupla atacou Evandro com vários golpes de facaDupla atacou Evandro com vários golpes de faca   (Divulgação/PCMS)

Evando Pereira Sanabria, de 34 anos, foi assassinado de forma violenta na madrugada de domingo (21), em Mundo Novo. Ele foi atingido por vários golpes de faca desferidos por um homem, de 30 anos, e uma mulher transexual, de 35 anos.

A dupla foi presa em flagrante durante as diligências realizadas pela Polícia Civil ainda pela manhã de domingo.

Segundo as informações divulgadas, Evandro foi atacado pela dupla e conforme as imagens de câmera de segurança, não conseguiu se defender e se desvencilhar dos agressores. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade.

Diante da gravidade do caso, ele foi transferido para Dourados, no entanto, não resistiu e faleceu durante o trajeto.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu identificar os autores por meio de imagens de câmeras de segurança. Em novas buscas, os policiais localizaram a mulher caminhando em via pública e o homem em sua residência. Ambos foram presos e confessaram o crime.

A motivação ainda está sendo apurada, mas as primeiras informações apontam para um possível desentendimento de natureza passional.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia vai investigar a motivação para morte de Cicatriz
Interior
JD1TV: Câmera captou quantidade de tiros contra 'Cicatriz' em Chapadão do Sul
Cicatriz foi atingido por vários disparos
Interior
'Cicatriz' é assassinado a tiros por dupla em moto em Chapadão do Sul
Prisão aconteceu no final de semana
Interior
JD1TV: Namorado é preso por tentar matar companheira afogada em rio de Fátima do Sul
Adinaldo Linda era natural de Três Lagoas
Interior
Trabalhador rural é assassinado a golpes de facas durante briga em fazenda de MS
Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Melo Figueiredo
Interior
TCE nega suspeição em processo de ex-prefeito de Anastácio por alegada 'inimizade pessoal'
Região onde o corpo foi encontrado
Interior
Homem é encontrado morto com lesões ao lado de poça de sangue em Sidrolândia
Prisão - Foto: Ilustrativa -
Justiça
Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí
Criança está internada na Santa Casa de Campo Grande
Interior
Criança é internada em estado grave em hospital da Capital após se queimar com chapão
Vereador Claudinho Serra
Política
STJ derruba decisão do TJMS e solta Claudinho Serra
Maico foi atingido por vários disparos
Interior
Homem é assassinado a tiros na frente da esposa em estrada de Dourados

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande