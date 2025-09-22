JD1TV: Homem é morto por dupla e polícia investiga 'crime passional' em Mundo Novo

Evando Pereira Sanabria, de 34 anos, foi assassinado de forma violenta na madrugada de domingo (21), em Mundo Novo. Ele foi atingido por vários golpes de faca desferidos por um homem, de 30 anos, e uma mulher transexual, de 35 anos.

A dupla foi presa em flagrante durante as diligências realizadas pela Polícia Civil ainda pela manhã de domingo.

Segundo as informações divulgadas, Evandro foi atacado pela dupla e conforme as imagens de câmera de segurança, não conseguiu se defender e se desvencilhar dos agressores. Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade.

Diante da gravidade do caso, ele foi transferido para Dourados, no entanto, não resistiu e faleceu durante o trajeto.

Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu identificar os autores por meio de imagens de câmeras de segurança. Em novas buscas, os policiais localizaram a mulher caminhando em via pública e o homem em sua residência. Ambos foram presos e confessaram o crime.

A motivação ainda está sendo apurada, mas as primeiras informações apontam para um possível desentendimento de natureza passional.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também