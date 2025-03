JD1TV: Homem tenta matar ex-namorada atropelada em Bonito

Câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento na rua Joana Sorta, por volta das 5h30. A vítima estava na calçada e com a força do impacto, foi arremessada contra o muro de um estabelecimento, que ainda caiu sobre ela na sequência.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a vítima contou para a polícia que teve um relacionamento por cerca de três meses com o suspeito. Nesse período, ela trabalhava como garota de programa, mas ambos se mudaram para Pedro Juan Caballero.

No entanto, ela retornou há poucos dias para Bonito e também voltou a trabalhar como garota de programa. A mulher também detalhou que na noite de sábado (8), o ex-companheiro tentou ficar com ela, mas devido ao histórico, a vítima optou por não ficar.

Ela acredita que ele tenha ficado com ciúmes, pois no momento em que as câmeras de segurança registraram o atropelamento, a vítima está ao lado de um homem, que quase foi atingido pelo veículo.

Após o ato, o suspeito fugiu do local e deixou vários pertences e o carro para trás. Até o momento, ele não foi localizado pelas autoridades.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

