JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS

O idoso, de 81 anos, flagrado cometendo ato de zoofilia contra uma cachorra em uma rua de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na quarta-feira (13), poderá ser interditado judicialmente e submetido a uma internação compulsória.

A informação foi compartilhada pelo prefeito da cidade, Dr. Leandro Fedossi, através de um comunicado nas redes sociais, durante a noite desta sexta-feira (15).

Essa movimentação ocorre após o idoso ter sido liberado pela justiça, mesmo tendo sido preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele ficará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Protetoras voluntárias manifestaram contrariedade em relação à decisão.

Segundo o site Nova News, a família também está ciente do caso e planeja adotar as medidas necessárias para que o idoso seja internado quanto antes.

"Estou atento aos fatos que ganharam repercussão nacional e já estamos tomando as medidas necessárias para que o autor seja submetido à internação compulsória o mais rápido possível", disse o prefeito.

Fedossi ressaltou que um laudo já foi emitido e a família irá acompanhada desse documento até o Ministério Público solicitar a interdição. "Nossa ação será imediata para garantir que este senhor não volte a cometer atos contra animais e, possivelmente, contra pessoas", finalizou.

Enquanto isso, a cadela vítima de zoofilia foi recolhida e está em tratamento no Centro de Controle de Zoonoses de Nova Andradina, onde futuramente poderá ser colocada para uma adoção responsável.

