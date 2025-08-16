Menu
Menu Busca sábado, 16 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

JD1TV: Idoso que praticou zoofilia com cadela pode ser internado compulsoriamente em MS

Laudo já foi emitido e família planeja buscar o Ministério Público para solicitar a internação

16 agosto 2025 - 14h12Luiz Vinicius
Cachorrinha foi resgatada por uma ONGCachorrinha foi resgatada por uma ONG   (Nova News)

O idoso, de 81 anos, flagrado cometendo ato de zoofilia contra uma cachorra em uma rua de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, na quarta-feira (13), poderá ser interditado judicialmente e submetido a uma internação compulsória.

A informação foi compartilhada pelo prefeito da cidade, Dr. Leandro Fedossi, através de um comunicado nas redes sociais, durante a noite desta sexta-feira (15).

Essa movimentação ocorre após o idoso ter sido liberado pela justiça, mesmo tendo sido preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele ficará sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Protetoras voluntárias manifestaram contrariedade em relação à decisão.

Segundo o site Nova News, a família também está ciente do caso e planeja adotar as medidas necessárias para que o idoso seja internado quanto antes.

"Estou atento aos fatos que ganharam repercussão nacional e já estamos tomando as medidas necessárias para que o autor seja submetido à internação compulsória o mais rápido possível", disse o prefeito.

Fedossi ressaltou que um laudo já foi emitido e a família irá acompanhada desse documento até o Ministério Público solicitar a interdição. "Nossa ação será imediata para garantir que este senhor não volte a cometer atos contra animais e, possivelmente, contra pessoas", finalizou.

Enquanto isso, a cadela vítima de zoofilia foi recolhida e está em tratamento no Centro de Controle de Zoonoses de Nova Andradina, onde futuramente poderá ser colocada para uma adoção responsável.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carro ficou bastante danificado após o acidente
Interior
Motorista tenta ultrapassagem, perde controle e capota na MS-395, em Bataguassu
Ponte de madeira sobre o rio Botas
Interior
Danificada por caminhão, ponte sobre rio Botas é interditada em Jaraguari
Professor foi transferido para Dourados
Interior
Professor acusado de estupro teria usado a filha como "isca" para atrair criança em MS
Francisco já tinha passagens pela polícia
Interior
Morto em confronto em Coxim, criminoso era violento e 'fichado' na polícia
Marca de sangue na viatura, que tentou socorrer criminoso ao hospital
Interior
Faccionado entra em confronto com o Batalhão de Choque e morre em Coxim
Vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar
Interior
Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá
Carro estava com parte submersa e ninguém foi encontrado
Interior
Carro com muambas é encontrado capotado dentro de córrego em Rio Brilhante
Local onde o corpo foi encontrado
Interior
JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá
Delegacia de Polícia Civil de Corumbá
Interior
Adolescente morre após brigar com irmão mais velho em fazenda de Corumbá
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 9 anos em Campo Grande