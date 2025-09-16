Menu
JD1TV: Inconformados com abordagem da PRF, jovens ateiam fogo em veículo em Ivinhema

"Nem a polícia, nem eu, vamos ficar com o carro", disse um deles após terem o carro retido por irregularidades administrativas

16 setembro 2025 - 12h25Luiz Vinicius
Veículo ficou destruído após o incêndioVeículo ficou destruído após o incêndio   (Jornal da Nova)

Dois jovens, que não tiveram as identificações divulgadas, foram detidos e encaminhados para a delegacia logo após incendiarem um veículo Fiat Uno, em frente a unidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Amandina, distrito de Ivinhema, na manhã desta terça-feira (16).

O caso aconteceu após eles serem abordados por uma equipe de policiais rodoviários federais durante uma fiscalização de rotina.

Segundo o site Jornal da Nova, os policiais identificaram que o Uno estava com licenciamento vencido, além de outras irregularidades administrativas, o que motivou a apreensão do automóvel.

Contudo, os dois jovens não ficaram satisfeitos com a atitude e inconformados com a retenção, decidiram atear fogo no carro. "Nem a polícia, nem eu, vamos ficar com o carro", disse um dos jovens.

O incêndio no veículo foi controlado após auxílio do Corpo de Bombeiros. Os dois jovens foram detidos e poderão responder por ato de dano qualificado e outras possíveis infrações.

O caso foi levado para conhecimento da Polícia Civil.

 

