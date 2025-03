Indígena, de 34 anos, que não teve a identificação revelada, morreu na manhã de quarta-feira (5), após um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que ele estava e uma caminhonete Toyota Hilux, na MS-386, em Japorã. A vítima não usava capacete no momento do acidente.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o condutor da caminhonete, um agricultor, relatou que estava em uma velocidade próxima aos 80 km/h, quando o motociclista atravessou a pista sem olhar.

Na versão do motorista, o indígena entrou na rodovia como quem iria seguir para pista contrária, em direção a Iguatemi. Ele afirmou que tentou frear, mas não conseguiu a tempo, atingindo o motociclista, arremessado para o outro lado da pista, caindo nas margens da rodovia estadual.

As autoridades foram acionadas e uma ambulância da cidade foi chamada para atendimento médico, contudo, após um tempo, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local dos fatos.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.